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Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Yerel

Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştuERZURUM Oltu'da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu

ERZURUM Oltu'da ' Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla, 11 Kasım 2021 saat 11.11'de Fidan Dikim Seferberliği projesi kapsamında ilçe genelinde Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mükail Sarıkaya, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak,Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu,Oltu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ethem Gökbuğa, Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Adak,Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun Okullardan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikme etkinliği yapıldı.

'Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla çevremizin güzelleştirilmesi, mevcut yeşil alanların korunması, yeni nesil alanlar ile zenginleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya Oltu'nun vericiler mevkiinde 6 bin fidan toprakla buluştu.

Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu

Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu

Oltu'da 6 bin fidan toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri
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