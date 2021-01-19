Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
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Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

19.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:38
Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını sürdüren milli takım kampında olimpiyat elemelerine katılacak 8 boksör ile bu sporculara partnerlik yapan 8 sporcu bulunuyor.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, AA muhabirine, sporcuların 7 antrenör yönetiminde çalıştığını söyledi.

Kampın güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Daştan "Macaristan'da şubat ayında düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacağız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklarımız burada ve Çankırı'da kamp yaptılar. Biz bu kamplardan tam verim alamadık ama şimdi düzenli ve disiplinli bir şekilde verim almaya başladık. Macaristan'daki turnuvanın ardından yine ikili kamplarımız devam edecek. Mart ayında da İstanbul'da turnuva düzenlenecek." dedi.

Kamp ve turnuvalarla takımı Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakalarına hazır hale getireceklerini vurgulayan Daştan, kampın şubat ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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