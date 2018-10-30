Korkunç Cinayet! Öldürdüğü Kişinin Cesedini Halıya Sarıp Üzerini Taşlarla Kapattı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir işyerinde 5 kurşunla öldürdüğü H.O.'yu halıya sarıp boş araziye atarak üstünü taşlarla kapatan 17 yaşındaki M.T. suçunu itiraf etti. Olayla ilgisi bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.

ALACAK MESELESİ YÜZÜNDEN 5 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki M.T., aralarında alacak verecek meselesi olan H.O.'yu bir iş merkezinin ofisinde 5 kurşunla öldürdü.

CESEDİ HALIYA SARDI, ÜZERİNİ TAŞLARLA KAPATTI

M.T. öldürdüğü H.O.'nun cenazesinin görülmemesi için akşam karanlığını bekledi. Daha sonra cenazeyi bir halıya sararak arabaya yükleyen M.T., H.O.'nun cansız bedenini Kızıltepe-Nusaybin İpekyolundaki boş bir araziye götürerek üstünü taşlarla kapattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşanan cinayetin ardından Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı. Ekipler, cinayeti gerçekleştirdiğinden şüphelendikleri zanlı M.T.'yi gözaltına alarak, ifadeleri doğrultusunda H.O.'nun cenazesine ulaştı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili olduğu belirtilen 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen M.T.'nin polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan aramalarda cinayette kullanılan silah ise bir iş merkezinde bulundu. Gözaltında bulunan 4 kişinin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan H.O.'nun cenazesi de Kızıltepe'de defnedildi.