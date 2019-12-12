Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler?
Bu yıl sonundan önce Türkiye'ye S-400 alımından dolayı CAATSA yaptırımların getirilmesinin onaylanacağına dair iddialar var.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre üyeleri, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump'a baskı yapıyor.
Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı Çarşamba akşamı onayladı. Euronews.com'da Görüntüle