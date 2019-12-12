Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler?
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Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler?

Bu yıl sonundan önce Türkiye'ye S-400 alımından dolayı CAATSA yaptırımların getirilmesinin onaylanacağına dair iddialar var.

12.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:01
Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler?

'nde (ABD) Kongre üyeleri, 'ye Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump'a baskı yapıyor.


Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı Çarşamba akşamı onayladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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