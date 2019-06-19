OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın

OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir araştırma, Türkiye’de öğretmen ve okul müdürlerinin üye ülkelerdeki öğretmenlere oranla daha genç olduğunu ortaya koyarken, okul müdürü kadınların oranının ise oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OECD: Türkiye'de öğretmenler daha genç, okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir araştırma, Türkiye'de öğretmen ve okul müdürlerinin üye ülkelerdeki öğretmenlere oranla daha genç olduğunu ortaya koydu. Rapor okul müdürü kadınların oranının ise oldukça düşük olduğunu gösterdi.

OECD'ye göre, Türkiye'de öğretmenler okullarda göreve başlamadan önce resmi ve gayri resmi daha az eğitim alıyorlar. Rehber öğretmen oranı da, diğer üye ülkelere oranla daha az. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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