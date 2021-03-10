Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
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Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

10.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:04
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi Reşadiye ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Kandil simidi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen simit dağıtımında, ekipler dağıtım yaparken eldiven kullandı.

Odunpazarı Belediyesinin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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