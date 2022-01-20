O Ses Türkiye Sevda kimdir? Sevda Kuas kimdir, kimin takımında? O Ses Sevda nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

O Ses Sevda kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Sevda Kuas söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen O Ses Türkiye Sevda kimdir? Sevda Kuas kimdir, kimin takımında? O Ses Sevda nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Sevda kimdir? Sevda kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Sevda Kuas kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Sevda kimdir? Sevda Kuas kimdir, kimin takımında? O Ses Sevda nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Sevda kimdir? Sevda kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE SEVDA KİMDİR?

O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen Sevda'nın tam adı, Sevda Kuas'tır. Sevda, Beyazıt Öztürk'ün takımındadır. "Yağmurlar" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

SEVDA KUAS KİMDİR?



Sevda Kuas, 22 yaşındadır. Iğdır'da yaşamaktadır. Müzisyen olduğunu söyleyen Sevda Kuas, hayatını müzik yaparak kazandığını ve konservatuardaki branşının Türk Sanat Müziği olduğunu ifade etmiştir.

Iğdır'dan yaklaşık bir buçuk ay önce İstanbul'a gelen Sevda Kuas, eğitimini Kars'ta tamamlamış.

SEVDA KUAS İNSTAGRAM ADI NE?

Sevda Kuas'ın, Instagram'daki kullanıcı adı @kuassevda 'dır. Şu anda 28 bin takipçisi bulunmaktadır.

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