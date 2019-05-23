KEREM KOCALAR - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk müsabakasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek final yolunda avantaj yakalayan Gazişehir Gaziantep, şampiyonluğa inanıyor.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rövanşlı maçlarda avantajı elinde bulundurmanın önemine işaret etti.

Kazanılan maçın rövanşının da olacağını unutmadan hareket etmeleri gerektiğini anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Biz dün Osmanlıspor karşısında bu tip maçlarda belki de alınabilecek en avantajlı skoru elde ettik. Ama unutmamak gerekir ki bu maçın ikinci etabı var. O yüzden biz ciddiyetimizden hiç bir taviz vermeden pazar günü Ankara'da yapacağımız maça hazırlanacağız. Dün belki de sezonun en iyi futbolunu oynadık. Maçın başından sonuna kadar istediğini yapan, oyuna hakim olan taraftık. Hatta maçı çok farklı da kazanıp, turu skor olarak burada bitirmiş olabilirdik. Ama güzel bir sonuç elde ettik. Tüm ekibi kutluyorum."

Taraftara övgü

Altıparmak, şampiyonluğa giden yolculuklarda birlikteliğin ve takım olabilme ruhunun önemine dikkati çekerek, "Takım olabilmek sadece teknik heyet ve futbolcu grubundan oluşmaz. Basınından taraftarına yönetiminden kulüp çalışanına kadar birlikteliği göstermemiz lazım. Dün sahada gerçekten tam anlamıyla inanmış, takım ruhunu ortaya koyan bir Gazişehir vardı. Galibiyet ve oyun kalitesi de bunun sonucu oldu. Dünkü maç gösterdi ki bu şehir Süper Lig'i özlemiş. Birlikteliğimizi 2 maçta da gösterip özlenen Süper Lig'e ulaşacağız." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep'in ve Gazişehir kulübünün Spor Toto Süper Lig'e hazır ve layık olduğunu belirterek, "Sezon başından beri hedefimiz belli. İnşallah 180 dakikalık mücadelenin ardından o kupayı Gaziantep'e getireceğiz. Verilen emeklerin karşılığını almamız için Ankara ve final maçımız kaldı. İnşallah onlarda da kaliteli oyunumuzla istediğimiz skorlara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncular da inanıyor

Gaziantep ekibinin genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan ise Osmanlıspor maçında Gazianteplilerin kendilerine ne kadar çok güvendiğine bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in talebine karşılıksız kalmayacaklarını anlatan Çağlayan, "Gaziantep üzerine düşeni yaptı. Biz de üzerimize düşenin başlangıcını yaptık. Ankara'dan İstanbul'a uzanan masalı yazmaya da hazırız. Bizim takımımız geçen sene de play-off finali oynayıp istediği sonucu alamamıştı. Yani geçen sene yarım kalan bir yolculuk vardı. Bu sene şarkımız yarım kalmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA