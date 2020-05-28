O anlar kamerada.
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O anlar kamerada.

28.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:26

O anlar kamerada... Park halindeki otomobil kendi kendine ilerleyip önce yayaya ardından dükkanın vitrinine çarptı

Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza güvenlik kamerasında

El freni yarım çekilen otomobil 150 metre kendi kendine ilerleyip yayaya ve dükkan camına çarptı

DENİZLİ - Denizli'de el freni yarım çekildiği iddia edilen park halindeki otomobil kendi kendine hareket yaklaşık 150 metre ilerleyip önce kaldırımda yürüyen yayaya çarptı, ardından bir iş yerinin vitrin camına çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda 20 FF 082 plakalı otomobilin markete girmek için yol kenarına park etti. İddialara göre, sürücüsü bir anlık dikkatsizlikle aracın el frenini yarım çekerek otomobilden indi. Sonrasında ise park halindeki otomobil kendi kendine hareket edip yaklaşık 150 metre ilerleyerek karşı şeride geçti. O esnada cadde üzerinde bir başka otomobilin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Sürücüsüz ilerleyen otomobil önce kaldırımda kızı ile yürüyen anneye ardından cep telefonu dükkanının vitrin camına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile kadın yere düşerken vitrin camı ise kırıldı.

Olayın gören, çevredeki vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden uzaklaşan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akıllara durgunluk veren kazada işyerinin maddei hasar meydana geldi.

"Aracın el frenini çekilmemiş"

Otomobilin içinde sürücüsünün olduğunu düşündüklerini belirten olayın görgü tanığı esnaf Nurgül Tunçoğlu ise "İçeride müşterim vardı. Baktığımda karşıdan geldiğini gördüm. Karşıdan gelen otomobil kadın ve çocuğu altına aldı. Biz sonrasında bir ses duyduk. Allah'tan cana değil mala geldi. Biz araçta biri var sandık. Aracın el frenini çekilmemiş, kaldırımda anne ve çocuğuna altına aldı. Sonra yan taraftaki dükkana çarptı" diye konuştu.

Olayın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

O anlar kamerada.

Kaynak: İHA

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