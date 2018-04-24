Nusaybinli Çiftçi Fatura Yükünden Güneş Paneliyle Kurtuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Kerimoğlu, sulamada elektrik faturasından kurtulmak için güneş enerjisi paneli sistemi kurdu.

Nusaybin'e bağlı Demirtepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kerimoğlu, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yüksek faturalara çözüm bulmak için 200 dönümlük kayısı bahçesinde, güneş enerjisi paneli sisteminden elde ettiği elektrikle sulama yapmaya başladı.

Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, elektriğin sulamada önemli bir maliyet oluşturduğu gibi yaşanan kesintilerin de sulama motorlarına zarar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 200 dönüm kayısı bahçemiz var. Bahçemizi damlama ve sulama sistemiyle suluyoruz. Güneş enerjisi panel sistemiyle yaptığımız çalışma güzel devam ederse geriye kalan tarla ve bahçelerimizi de bu şekilde sulamaya başlayacağız." dedi.