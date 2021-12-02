Nureddin Nebati'nin bakanlığı Şanlıurfalıları sevindirdi

ŞANLIURFA (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin getirilmesi memleketi Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati'nin, Bakan Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesi baba ocağı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yakınları başta olmak üzere, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Viranşehirli bir kişinin bakan olmasının mutluluğunu ifade eden ilçe halkı, kararın açıklanmasıyla gururlandıklarını söyledi. Lise yıllarına kadar Viranşehir'de yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin akrabalarının ise halen ilçede çiftçilik yaptığı öğrenildi.

Şanlıurfa ile Viranşehir'de yaşayanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin atanmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, Türkiye'ye büyük katkısı olacağına inandıklarını söylediler.