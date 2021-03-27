Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri
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Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri

BBC - Haberler | Dünya
Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı
Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor
Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

İspanya'nın Malaga kentinde oynanan karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi.

Hollanda'nın ardından bir güçlü rakibini daha yenen milliler, grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, A Millileri öne geçirdi.

28. dakikada ise Çağalar Soyüncü, kafa golüyle durumu 2-0 yaptı.

Ozan Tufan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ise ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla attı.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta iki gol atmış oldu.

Sörloth'un topu direkten döndü

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth ise mücadelenin 11. dakikasında topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Norveçli futbolcunun 25. dakikada sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise top direkten döndü.

A Milli Takım'ın bulduğu ikinci golde ise Sörloth, Çağlar Söyüncü'den önce topa yükselerek zamanlama hatası yaptı ve milli oyuncunun topu ağlara göndermesiyle skor 2-0'a geldi.

Norveç-Türkiye maçında Ozan Tufan golünü attı, sosyal medya yıkıldı Milli takımda bir ilk, Alexander Sörloth...

BBC
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