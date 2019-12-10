Normandiya Dörtlüsü'nde liderler ateşkes kararı aldı

10.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:01

Ukrayna krizine çözüm bulmak için Paris'te yapılan Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nde liderler, yıl sonuna kadar Ukrayna'nın doğusunda tam bir ateşkesin sağlanması, esir değişimi, silahlı unsurların bazı bölgelerden çekilmesi konusunda anlaştı.



Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında Paris'te düzenlenen Normandiya Dörtlüsü zirvesinde alınan kararlar açıklandı. Zirvenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bugün burada olmamız, birlikte birkaç saat geçirmemiz bile aslında olumlu bir sonuç. Burada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Bu görüşme ile hepimizin ortak düşüncesi olan ve uzun süreli barışı konu alan fikirlerimiz desteklenmiş oldu. Ayrıca şu ana kadar 13 bin kişinin öldüğü ve her hafta devam eden bu çatışmaların da bitmesi yönünde olumlu bir adım. Taraflar arasında uygulanacak olan ateşkes, esir değişimi ve askeri güçlerin bazı bölgelerden çekilmesi gibi sonuçlar, bizim kendilerine daha da çok güvenmemize vesile oluyor. 4 ay sonra yeni bir toplantı yapmalıyız. Hepimiz adına ortak olarak söyleyebilirim ki bu çatışmaların biteceğine ve barışın geleceğine çok inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ateşkes, esir değişimi ve askeri güçlerin çekilmesi konusunda anlaştık"



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Bugün burada yapılan toplantı için Fransa Cumhurbaşkanı'na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Zelenskiy ile de konuştuğumuz gibi, çatışmaların sürdüğü bölgedeki halkın yaşam standartlarını yükseltmeliyiz. Burada çok fazla konu görüştük ve Steinmeier formülünün kabulü de bunlardan birisi. Minsk görüşmelerinde alınan kararları da ayrıca Sayın Putin ile tekrar görüştük. Ateşkes, esir değişimi ve askeri güçlerin çekilmesi konusunda anlaştık. Ukrayna'nın doğusunda bir yerel seçimin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu kolay olmayacak. Dışişleri bakanlıklarımızın diplomatları bu sürecin düzgün işlemesi için ellerinden geleni yapacaklar ve çalışacaklar. 4 ay sonra tekrar görüşmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Rusya ile ateşkes sağlayacağız"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de "Ben tüm samimiyetimle söylemek istiyorum ki evet bugün burada Ukrayna adına ülkemi temsil ediyorum ama yalnız değilim. Tüm halkımın desteğini arkamda hissediyorum. Ben ülkemde barışın olacağını da hissediyorum. Bu kolay değil uzun bir yol olacak. Aldığımız kararlara göre bu yıl sonuna kadar Rusya ile aramızda tamamen bir ateşkes sağlayacağız. Bu ateşkesin takibi içinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bizlere yardımcı olacak ve gece gündüz süreci takip edecekler. 'Herkese karşı herkes' şeklinde olacak esir değişimini de 31 Aralık 2019'a kadar tamamlayacağız. Tutuklu bulunanların listelerini hazırlayacağız. Ukrayna ve Rusya arasında yeni sınır noktaları belirleyeceğiz ve ben bu tüm sınır noktalarının kontrolünün Ukrayna'ya verilmesi konusunda ısrarcı oldum. Bu konuya 4 ay sonra yapılacak olan yeni toplantıda döneceğim" dedi.



Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşecek olan seçimlerin Ukrayna kanunlarına göre yapılmasını ve AGİT'in süreci takip etmesini istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bazı bölgelere özel statü verilmesini içeren Steinmeier formülünü de konuştuk. Ancak bazı problemleri maalesef daha çözemedik. Hepsini çözeceğimize inanıyorum. Ukrayna anayasasında herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ukrayna siyasetine ve politikalarına hiçbir siyasi etkiyi ve baskıyı sokmayacağız. Biz kendi siyasi yolunu kendi çizen demokratik bir ülkeyiz. Donbass ve Kırım, Ukrayna'ya aittir. Ukrayna halkının konuşulan sözcüklere ve verilen sözlere inanmama hakkı vardır. O yüzden biz aldığımız bu kararların hepsini gerçeğe dökeceğiz" diye konuştu.



"Ukrayna ile Rusya arasındaki tüm esirleri kapsayan bir değişim yapacağız"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, "Askerlerin bölgeden çekilme sürecinin devam edecek olması ve ateşkes sağlanması, Ukrayna'nın doğusu için atılmış önemli bir adım. Ukrayna'nın doğusuna özerklik verilmesini içeren özel formül için Ukrayna anayasasında kalıcı olan bazı değişiklikler yapılması gerekecek. Ukrayna ile Rusya arasındaki tüm esirleri kapsayan bir değişim yapacağız. Sınır noktalarında yaşanan uzun süreli beklemeleri de yeni kontrol noktaları ile çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Dün akşam Paris'te düzenlenen zirvede alınan kararlara göre, Rusya ve Ukrayna arasında yıl sonuna kadar ateşkes yapılacak, esir değişimi olacak, Ukrayna'nın doğusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde yerel seçim gerçekleştirilecek, bazı bölgelerden silahlı unsurlar çekilecek, Rusya ve Ukrayna arasında yeni sınır kontrol noktaları açılacak, dört ülke arasında yapılan bu zirve 4 ay sonra tekrarlanacak.



Dörtlü zirve kapsamında Merkel ve Macron ile ikili görüşmeler yapan Putin, ayrıca Zelenskiy ile ilk kez baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın doğu bölgelerine özel statü verilmesini içeren Steinmeier formülü, Ukrayna'da gündeme geldiği ilk günlerde halk sokağa çıkmış ve Zelenskiy, Putin yanlısı gibi davranması sebebiyle protesto edilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA