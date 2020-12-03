Nizip patlıcanı coğrafi işaret aldı
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Nizip patlıcanı coğrafi işaret aldı

03.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:18
Nizip patlıcanı coğrafi işaret aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetişen patlıcan coğrafi işaretle tescillendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yetişen patlıcan coğrafi işaretle tescillendi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun Nizip patlıcanını tescillediğini belirtti.

Özyurt, Nizip'in mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olduğunu, oda olarak bu değerleri korumak adına çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Nizip patlıcanının hasadının haziran ayının ilk haftasında başladığını, iklim koşullarının uygun olması nedeniyle kasım ayının sonuna kadar devam ettiğini dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip patlıcanı, kendine has renk ve büyüklüğe sahip olduğundan asırlardır sevilerek tüketilen bir sebzemizdir. İlçemizde köklü ve ayrıcalıklı bir yeri bulunan bu ürünümüzü ilçemize tescillini kazandırmak için 17 Kasım 2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuştuk. Bu ürünümüz ilçemizin bir değeri olarak tescil edildi. Nizip ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Mehmet Özyurt, Nizip zeytinyağı için de Avrupa Birliği tescili almaya yönelik başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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