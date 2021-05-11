Nijerya'da Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle 400 kişi terör suçundan yargılanacak
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Nijerya'da Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle 400 kişi terör suçundan yargılanacak

Nijerya'da Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle 400 kişi terör suçundan yargılanacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 400 kişinin terör suçundan yargılanacağı bildirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 400 kişinin terör suçundan yargılanacağı bildirildi.

Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram'ı finanse ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 400 kişinin terör suçundan yargılanacağını belirtti.

Muhammed, yargılanacak kişilerin Devlet Başkanı Muhammed Buhari yönetiminin ülke çapındaki silahlı çeteler, teröristler ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele konusundaki kararlığının bir parçası olduğunu ifade etti.

Muhammed, ülkede güvenlik sorunlarıyla mücadelede halkın güvenlik kurumlarına destek vermelerini çağrısında buldu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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