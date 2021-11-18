Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde iki kişinin uyuşturucu madde temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 10 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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