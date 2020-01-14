Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı
Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
14.01.2020 04:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 04:39
Olay yerinden görüntüler
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA