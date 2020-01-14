Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı
Haberler » Güncel » Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı - Haber

Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14.01.2020 04:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 04:39
Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

ekiplerinin çalışmaları

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - 'nin ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler