Niğde'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu O.E.B. ve Suriye uyruklu A.E.D., M.B.E.R. ve M.F. A.I. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden M.F.A.I. tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı