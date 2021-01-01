Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi
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Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi

01.01.2021 01:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:42
Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi

NİĞDE'de 900 polus ile yılbaşı denetimi yapıldı.

NİĞDE'de 900 polus ile yılbaşı denetimi yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri –Niğde karayolu ile kent merkezindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş'ten bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezini ve Sungurbey Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şimşek, telsizden anons geçerek görevlilerin yeni yılını kutladı.  Şimşek, "Niğde, huzur ve güven ortamında yeni yıla giriyor. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 135 ekibimizde 900 personelimiz, asayişi sağlamak üzere görev alıyor. Yeni yıla pandemi tedbirleriyle giriyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Özellikle ev ziyaretlerinden ve buluşmalardan uzak durmalarını, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine de uymalarını rica ediyorum. Virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Ne kadar tedbir alırsak virüsün etkisini de o derece azaltabiliriz" dedi. 


Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi
Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi
Niğde'de 900 polis ile yılbaşı denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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