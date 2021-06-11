Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek
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Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Politika

Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek için mesaj gönderdiler.

Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek için mesaj gönderdiler. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Özdemir, sahaya geçerek Milli Takıma mesaj gönderdi. Belediye personelleri ise çalıştıkları birim ve bulundukları görev yerlerinde video çekerek milli takıma destek mesajı verdiler. Belediye Temizlik görevlileri Milli takım oyuncularına seslenerek paylaştığı mesajında, "bizler temizlik görevlileriyiz. Sokakları temizler süpürürüz sizde orta saha hattınızda ortalığı silip süpüreceksiniz" mesajı verdiler.

Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek
Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek
Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek
Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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