Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek

Niğde Belediyesinden Milli Takıma videolu destek Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye personeli 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek için mesaj gönderdiler.