Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti

08.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.



Engelli Dostu bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde yol ve kaldırımlarda engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmak adına önemli hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir görme engellileri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ederek daima yanlarında olacaklarını belirtti.



Engelli dostu bir Niğde oluşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarette; "Her birey bir engelli adayıdır. Hayatımızı devam ettirirken bunun bilincinde olarak hareket etmeliyiz ve çevremizdeki engelli vatandaşlara daha duyarlı yaklaşmalıyız. Belediye olarak bu bilinçle hareket ediyor engelli vatandaşlarımız için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlimizde gerçekleştirdiğimiz engelli parkları ve kabartmalı kaldırım taşları yapımı ile de onların sosyalleşmeleri adına ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve daha çok toplum içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak yapmamız gereken üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.



Dernek ziyaretlerinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA