New York çıkarması
Geçtiğimiz hafta Ayça Varlıer, yoğun geçen dizi çekimlerinin arasında fırsat bulup özel bir konser için Amerika'ya gitti. Son yılın son günlerini New York'ta geçiren Ayça Varlıer, uzun yıllar kaldığı ülkeyi özlediğini söyledi.
Newyork'taki& ; Nublu'da& ; sahne alan ve konseriyle müzikseverleri büyüleyen Ayça Varlıer, ""Hepimizin tanıdığı dünya çapında ve gurur kaynağımız& ; olan saksafoncu müzisyen ve New York'un en prestijli konser verilen Nublu Müzik Club'ların sahibi& ; İlhan Erşahin ile 18 sene önce ben Amerika'da yaşarken tanıştım. O zamanlar da da çok& ; konuşmuştuk bir konser yapalım diye. Uzun zamandır yapmak& ; ıstedığim konseri şimdi gerçekleştirmiş olduk. New York'ta yaşayan çok yetenekli Türk müzisyen arkadaşlarımız ve Dj Memos ile verdiğimiz konser harikalar yarattı. Orkestramız bır sonraki konser içi hazır." dedi.