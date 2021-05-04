New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 34.133,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 4.164,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla 13.633,5 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler gün boyu karışık bir seyir izlerken, teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Facebook ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bugün yaptığı açıklamalar da piyasaları olumsuz etkiledi. Yellen, the Atlantic dergisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti.

Söz konusu etkinlikten saatler sonra katıldığı bir başka etkinlikte bu değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını söyledi.

Yellen, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini belirterek, Fed'in enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta zirve yaptı. Ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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