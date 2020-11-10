New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası karışık seyirle kapandı

10.11.2020 00:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:34
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,95 artışla 29.157,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artarak 3.549,73 puana çıkarken Nasdaq endeksi ise yüzde 1,53 azalışla 11.713,78 puana indi.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe "ralli yaparak" başlarken Nasdaq endeksi kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

ABD'de hafta sonu, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi. Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Donald Trump ise seçimde usulsüzlüklerin olduğunu iddia etti.

ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Trump'ın danışmanlarına 2024'te yapılacak 60. Başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyuruldu.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilerek, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı ve bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurulmasının planladığı aktarıldı.

Kovid-19 aşısına ilişkin bu gelişme ekonomileri olumsuz etkileyen salgının yakın zamanda kontrol altına alınabileceği umutlarını artırdı ve piyasalarda pozitif bir hava yarattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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