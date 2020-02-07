Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

07.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:12
Nevşehir'de aranan 12 kişiden 5'i tutuklandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı. ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 3 ay 10 hapis cezası bulunan E.Y., 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan V.D., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.O., Avanos'ta taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ü. ve Ürgüp'te tutuklunun kaçması suçundan 5 ay hapis cezası bulunan S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler