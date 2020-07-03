Müzisyenler Kıraathanesi, Roman havası eşliğinde açıldı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Müzisyenler Kıraathanesi, Roman havası eşliğinde törenle açıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Müzisyenler Kıraathanesi, Roman havası eşliğinde törenle açıldı.

Özerler Mahallesi Altıyol mevkisinde bulunan kıraathanenin açılışı öncesinde Roman müzisyenler tarafından mini konser düzenlendi.

Açılış törenine Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Kadın Meclisi Başkanı Nükhet Tufan Cebelli, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Gürler, iş yeri sahipleri Kadir Güçlü ve Erdem Munar katıldı.

İlçede 1980'li yıllarda Müzisyenler Kıraathanesi bulunduğunu söyleyen Kadir Güçlü, "Bizler de o nostaljiyi yaşatmak istedik. İlçemizde bulunan müzisyenler burada toplanıp, fikir alışverişi yapıp, sohbet edebilecekler. Müzisyenler ve etkinliklerine müzisyen talep edenler de gelip burada buluşabilecek." dedi.

Açılışa katılanlar töreninin ardından Roman havalarıyla eğlendi.

Kaynak: AA