Mutfak tüpü sızıntısı nedeniyle karı koca tedavi altına alındı

17.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:02

Giresun'un Espiye ilçesinde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sonucu karı koca zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde ikamet eden İ.Ç ile eşi G.Ç, mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sonucu zehirlendi.

Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA