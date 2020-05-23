Mut'ta ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıda paketi desteği
Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.
23.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:36
Mersin'in Mut ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.
Mut Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine yemek servisi yaptı.
Mut Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Kasap, evlere servisin yanı sıra öğretmenevi bünyesinde de vatandaşlara sıcak yemek ikramının yapıldığını aktardı.
Ekipler, bayram dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi de ulaştırdı.
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Kaynak: AA