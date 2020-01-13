Mut'ta 600 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu
Mut Kaymakamlığının başlattığı "Okul Bahçelerini Düzenleme Projesi" kapsamında 600 lavanta fidanı dikildi.
Mut Kaymakamlığının başlattığı "Okul Bahçelerini Düzenleme Projesi" kapsamında 600 lavanta fidanı dikildi.
Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte lavanta fidanı dikimi gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, etkinlikte yaptığı konuşmada Mut Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen lavanta fidanlarının okul bahçesine ayrı bir güzellik vereceğini belirtti.
Etkinliğe Mut Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.