Mut'ta 600 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu
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Mut'ta 600 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu

Mut Kaymakamlığının başlattığı "Okul Bahçelerini Düzenleme Projesi" kapsamında 600 lavanta fidanı dikildi.

13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:02
Mut'ta 600 lavanta fidanı toprakla buluşturuldu

Kaymakamlığının başlattığı "Okul Bahçelerini Düzenleme Projesi" kapsamında 600 lavanta fidanı dikildi.

Osman Nuri Yalman bahçesinde düzenlenen etkinlikte lavanta fidanı dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, etkinlikte yaptığı konuşmada Mut Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen lavanta fidanlarının okul bahçesine ayrı bir güzellik vereceğini belirtti.

Etkinliğe Mut Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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