Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız
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Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız

Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "'Ülke yansın da biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız. 'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim' diyen bir parti değiliz" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "'Ülke yansın da biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız. 'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim' diyen bir parti değiliz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Sarıgül, orman yangınlarına değinerek, "Şu an ciğerlerimiz yanıyor. Yangınların çıktığı andan itibaren o bölgeye ilk ulaşanlardan biriyim. Uzaktan bakmak farklı, oraya gidip görülenler farklı. Birçok çeşit canlıyı kaybettik. Ciğerlerimiz parçalanıyor. Son derece üzgünüz. Bu konuda Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğun bilincinde olan tek partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak asla yangına benzinle giden parti olmayacağız. 'Ülke yansın da biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız. 'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim' diyen bir parti değiliz" diye konuştu.

'GÖÇ SORUNU VAR'Mustafa Sarıgül, ülkeye Afganların geldiğini belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki göç sorunu var. Afganistan'dan birçok insanın geldiğini görüyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz şey; kucak açmak. Biz kucak açmalıyız. Özellikle Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açıldı. Oranın şartları ve koşulları farklıydı ama Afganistan'dan bir göç dalgası gelecekse bunu mutlaka uluslararası alanda konuşmamız lazım. Avrupa Birliği, uluslararası hukuk gereği buraya çağırılmalı ve bu yük sadece ülkemizin sırtına bırakılmamalıdır. Gençlerimiz işsiz, mutsuz. Hislerimizi ön planda tutuyoruz ama şu anda derhal uluslararası hukuk kuralları gündeme gelmeli. 10 kişi gelecekse onu 10 Avrupa ülkesi kendi arasında dağıtmalı. Gelen 10 kişi de bize düşerse bu gelecekte sosyal ve ekonomik sıkıntılar çıkaracaktır" dedi. 'ZİYA SELÇUK'UN İSTİFASI BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR'Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Sarıgül, "Okulların açılmasına 1 aydan daha az bir sürenin kaldığı şu dönemde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifası bizleri üzmüştür. Tarih zoru başaranları yazar. Sayın bakanın şu sorulara cevap vermesi lazım; 'Neden istifa etmiştir? İstifa etmesinin ardında yatan gerçekler nedir? Bakanlığı döneminde görev verilmeyen öğretmenlerle ilgili neler yapmıştır?'" diye konuştu. 

Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız
Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız
Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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