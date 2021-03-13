Muratpaşa, insan hakları programına kabul edildi
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Muratpaşa, insan hakları programına kabul edildi

13.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:00
Muratpaşa, insan hakları programına kabul edildi

Muratpaşa Belediyesi, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı'na kabul edildi.

Muratpaşa Belediyesi, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı'na kabul edildi. 18 ay sürecek programda insan hakları temelli düşüncenin belediye hizmetlerine entegrasyonu hedefleniyor.

Antalya'da kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik özel proje ve çalışmaları hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı'na' kabul edildi.

İnsan haklarına dayalı bir düşüncenin belediye hizmet ve çalışmalarına entegrasyonunu amaçlayan programa, Türkiye'den Muratpaşa Belediyesi'nin yanı sıra Esenyurt ve Mersin Büyükşehir belediyeleri kabul edildi. Programda, ayrıca, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya ve Ukrayna'dan belediyeler de yer alacak. Haziran 2022'de tamamlanacak eğitim programı, 29-31 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek çalıştayla başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, kabul edildiği eğitim programıyla dezavantajlı toplum kesimlerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik geliştirdiği projeleri çeşitlendirmeyi amaçlarken www.komsumeclisi.com internet sitesi üzerinden başlattığı ilçe sakinlerini kamu hizmetinin üretiminde söz sahibi noktaya taşıyan politikalarını güçlendirmeyi hedefliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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