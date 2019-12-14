Muratpaşa'dan toplu park açılışları

14.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:10

Muratpaşa Belediyesi, 4 mahallede yeni yaptığı ve 11 bin 30 metrekare genişliğe sahip parkların açılışı ile Yenigün Mahallesi'nde yenileme çalışması gerçekleştirilen 6 bin metrekarelik parka Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu isim verme törenini 18 Aralık Çarşamba gerçekleştiriyor. Tören, 11.00'de Yenigün Mahallesi 168-1078 sokakları kesişiminde bulunan Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapılacak.



Türkiye'nin yerel yönetim seçimlerini yaşadığı 2019'u Muratpaşa Belediyesi, 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği toplu açılış ve isim verme töreniyle uğurluyor. 2014 seçimlerindeki oy oranını yüzde 18.35 arttırarak yüzde 65'lik oyla Ümit Uysal'ın yeniden belediye başkanlığına seçildiği 2019'da, Muratpaşa'nın çalışmaları kesintisiz devam etti. Cadde ve sokak yenileme, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları seçim yılında da hız kesmeden sürdü.



Başkan Uysal, Muratpaşa'da belediye hizmetlerinin beşer yıllık seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını sürekliliğin ve sürdürülebilir olmanın önemli olduğunu söyledi. Muratpaşa'da kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı herkese eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama her alanda eşit şekilde sunulan hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, 2019'da da bu hedef ve iddiayı sürdürdüklerini söyledi.



Başkan Uysal, bu çerçevede cadde ve sokak yenilemeden park çalışmalarına, eğitim projelerine, festivaller, sempozyumlar, konserler ve panellerle kardeşleşme ve komşulaşma başlığında topladıkları hizmetlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak açılış ve isim verme töreninde aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin bir yıllık çalışmalarını komşularıyla paylaşmasının vesilesi olacağını kaydeden Başkan Uysal, tüm ilçe sakinlerini saat 11.00'de Yenigün Mahallesi 168-1078 sokakları kesişiminde bulunan Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapılacak törene davet etti.



Muratpaşa Belediyesi, Çarşamba günü düzenlenecek törende Kızıltoprak Mahallesi'nde 3 bin Güvenlik Mahallesi'nde 3 bin 500, Güvenlik Mahallesi'nde 1980 ve Konuksever Mahallesi'nde 2 bin 550 metrekarelik Şehit Bebek Mustafa Bedirhan parklarının açılışının gerçekleştirecek. Bununla birlikte Yenigün Mahallesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen 6 bin metrekarelik parka Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu'na isim verme töreni de yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA