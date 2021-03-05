Muratpaşa'da hedef Avrupa
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Muratpaşa'da hedef Avrupa

05.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:40
Muratpaşa'da hedef Avrupa

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 17'inci haftasında kendi evinde Elazığ'ı ağırlayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 17'inci haftasında kendi evinde Elazığ'ı ağırlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde, 17 puanla 6'ncı sırada yer alan Paşanın Melekleri, ligde bu hafta kendi evinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Cumartesi, Süleyman Evcilmen Spor Salon'unda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Gökhan Keskin ve Orhan Keskin hakem ikilisi yönetecek.

Paşanın Melekleri, ligde henüz puanı bulunmayan Elazığ karşısına sakatlığı devam eden kaptan Diğdem Hoşgör ve geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatan Cansu Akalın'dan yoksun çıkacak. Muratpaşa, mutlak favori olduğu maçta, Elazığ engeli aşıp Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdürmek istiyor. Muratpaşa, Elazığ Sosyal Yardımlaşmayla ligin ilk yarısında oynadığı maçı 21-33 kazanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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