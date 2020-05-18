Murat Mor, 'Balık' adını verdiği single'ıyla sevenlerinin karşısına çıktı Murat Mor, 4. single'ı "Balık"ı MEYPOM etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Anıl Özkaran'a ait parça, koronavirüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafenin korunduğu bugünlerde, sanatçının evinde kaydedildi ve single fotoğrafları yine evinde çekildi. "Balık", tümünü Murat Mor'un yazıp bestelediği, sekiz şarkıdan oluşan projesinin ilk şarkısı!

FERHAT GÖÇER'LE SAHNE ALDI

TÜBİTAK'ta çalıştığı dönemde, firmada müzik grubu kuran Murat Mor, bu esnada Ferhat Göçer'le Best FM'de yaptıkları radyo programında birlikte şarkı söyledi ve Göçer'le, İstanbul' da birçok mekanda sahne aldı.

İLK SİNGLE'INI 2014 YAYINLADI

2014 yılında, sözü, müziği ve klip yönetmenliği Mete Özgencil'e ait "Köprü" adlı ilk single çalışmasını yayınladı. Daha sonra, "Bana Beni Anlat" ve "Benden Adam Olmaz" adlı çalışmalarını müzikseverlerle buluşturdu.

"DEĞİŞEN YASTIK" HAZİRAN'DA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK

Murat Mor'un yeni single'ı "Balık"ta, gitarlar Caner Güneysu, basgitar Atıl Özkaran, davul Cengiz Tural, perküsyon Furkan Karakış tarafından çalındı. Atıl Özkaran tarafından kaydedilen parçanın mix ve mastering'ini Atınç Tombak yaptı. Single fotoğrafları Nilüfer Morkoyuncu'ya, kapak tasarımı Serkan Şahin'e ait.

Murat Mor'un yeni single'ı "Balık" tüm dijital platformlarda yayında! Projenin ikinci şarkısı "Değişen Yastık" Haziran ayında müzikseverlerle buluşacak.