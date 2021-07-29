Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık, 2 kez müebbet ve 18 yıl hapisle cezalandırıldı
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Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık, 2 kez müebbet ve 18 yıl hapisle cezalandırıldı

Muhtarlık seçiminde 3 akrabasını öldüren sanık, 2 kez müebbet ve 18 yıl hapisle cezalandırıldı
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'nın Çumra ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle arasında husumet bulunan bacanağı ile 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Turan Balıkcı'ya 2 kez müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle arasında husumet bulunan bacanağı ile 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Turan Balıkcı'ya 2 kez müebbet ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Turan Balıkcı ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Balıkcı'nın, maktuller Zekeriya ve Faruk Atçı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 2 kez ayrı ayrı müebbet hapis, maktul Adem Atçı'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan da 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Balıkcı'nın avukatı Mehmet Tuğrul Özcan, mütalaayı kabul etmedi. Özcan, "Müvekkil sanığın, maktul Adem'den kaynaklanan saldırıyı defetmek amacıyla atılı suçu işlediği sabit olduğundan, meşru müdafaa hükümlerinin ya da meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz. Müvekkil, diğer maktullere karşı eylemini, ilk olaydan sonra çocuklarına yönelik bir saldırıyı önleme amacıyla gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Atçı ailesinin avukatı Mehmet Topbaş ise olay öncesinde taraflar arasında bir husumetin bulunmadığını iddia etti.

"Sanık eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirmiş, hakkında meşru müdafaa ya da haksız tahrik uygulama koşulları oluşmamıştır. Eylemin niteliği ve gerçekleşme şekli dikkate alınarak, sanık hakkında takdiri indirim nedenlerinin de uygulanmaması gerektiği sabittir." diyen Topbaş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Balıkcı'ya, Adem Atçı'ya yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ile maktuller Zekeriya ile Faruk Atçı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyükler Mahallesi'nde muhtarlık yapan çiftçi Turan Balıkçı (42), 17 Mayıs 2019'da, kendisi gibi çiftçilik yapan, mahallenin eski muhtarı ve bacanağı olan Adem Atçı ile tarlada karşılaşmış, taraflar arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışmada Balıkcı, tabancayla önce Adem Atçı'yı, daha sonra mahalle meydanına giderek Atçı'nın çocukları Faruk (22) ile Zekeriya'yı (20) öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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