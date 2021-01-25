Muhtarlardan Büyükkılıç'a Hıdırellez yolu teşekkürü
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Muhtarlardan Büyükkılıç'a Hıdırellez yolu teşekkürü

25.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:40
Muhtarlardan Büyükkılıç'a Hıdırellez yolu teşekkürü

Kayseri'nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı'nın devamında hizmete açılan Hıdırellez Yolu'nu kullanan mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri'nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı'nın devamında hizmete açılan Hıdırellez Yolu'nu kullanan mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşhan, Emmiler, Çevril, Kemer, Vatan, Erkilet, Ertuğrul Gazi, General Emir, Ebiç, Mahzemin, Yemliha, Hırka, Kuşçu, Dadağı ve Boyacı gibi birçok mahalleyi ilgilendiren ve geçtiğimiz günlerde Büyükkılıç tarafından hizmete açılan Hıdırellez Yolu'ndaki tehlikeli virajlar yok edilip, vadiler toprakla dolduruldu.

Hıdırellez Yolu'nun açılmasıyla daha konforlu, güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşan mahallelerin muhtarları ve azaları, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç'a teşekkür eden muhtarlar, "Bu yaptığınız yolu hayal bile edemezdik, hayallerimizin üstünde bir yol. Biz bu şekilde düşünmemiştik. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç ise imkanları nispetinde hiçbir şeyi esirgemeden çalıştıklarını belirtti.

Ortaya otoban gibi bir yol çıktığını anlatan Büyükkılıç, "Dostlarımız, 'Hayaldi, gerçek oldu, biz bu yolu hayal edemezdik' diyorlar. Daha iyisine, daha güzeline layıksınız, Cenab-ı Allah kazasız, belasız o yolumuzun kullanılmasını nasip eylesin. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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