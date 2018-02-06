Muharrem İnce: "Aday dayatması olursa bu sefer beni kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gönderemeyecek"

"Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız"

YALOVA - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova'da adeta genel başkan gibi karşılandı. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci hakkında konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'na rest çekti. İnce, "Genel başkanın tek başına karar verdiği bir aday dayatması olursa bu sefer beni hiçbir kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gönderemeyecek" dedi.

Genel başkanlık yarışı sonrasında ilk kez memleketi Yalova'ya gelen Muharrem İnce, adeta genel başkan gibi karşılandı. Konvoy eşliğinde şehre gelen İnce, partisinin il binasında bir basın toplantısı yaptı. CHP kongresini değerlendiren İnce, "Sandıktan çıkamadık, ama vicdanlarda varız. Sokakta varız. Milletin gönlünde varız" dedi.

Gittiği her yerde büyük bir ilgi ile karşılaştığını vurgulayan İnce, Kılıçdaroğlu'na kızıp partiden istifa edenlere de seslendi. İnce, "Sandıktan çıkmak kolay da, vicdanlarda var olmak çok zor. Biz zor olanı başardık. Sırada kolay olan var. Yani 2 gündür nereye gitsem, sokakta, mazot alırken, markete girsem, uçağa binsem, nereye gidersem gideyim, 'üzülme başkan, sen gönüllerin başkanısın' diye millet bir teveccüh gösteriyor. Kazansaydım ne olacaktı, ben de bilmiyorum. Bazen insanlar kazanırken kaybeder, bazen de kaybederken kazanırsınız. Asla değişim demekten vazgeçmeyiniz. Değişimin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bunu başaracağız. 3 Kasım 2002'de Yalova'dan başlayan bu serüven, bu yürüyüş çok daha üst noktalara gerçekleşecek. Sizlerden istediğim, bazı kızanlar, fevri davranan arkadaşlarım var. Fotoğrafını çekip bana gönderiyorlar. Partiden istifa ediyorlar. Buna çok üzülüyorum. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Biz mücadelemizi burada sürdüreceğiz. İnsanlık tarihi, demokrasi, özgürlük mücadeleleriyle doludur. Biz de Türkiye'de bunu yeniden başlatacağız. Bu mücadele sona erecek" diye konuştu.

Bir gazetecinin " Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz" sorusuna ise İnce, şöyle yanıt verdi:

"Ben CHP'nin gençlik kollarından bu yana bir neferiyim. Benim bu partiyle bir gönül bağım var. Bu partiyle aramda tarifi mümkün olmayan derecede bir bağlılık var. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Partimi oy kaybettirecek, onu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmam, ama şunun da bilinmesini isterim; yeni anayasaya göre bir siyasi parti bir aday gösterebiliyor. Birden fazla aday şansı yok. ya da 100 bin imzayla kişi kendisi aday olabiliyor. Eğer 2014'te olduğu gibi hemen baskın bir seçim olursa, 2014'te olduğu gibi, il başkanlarının bilmediği, ilçe başkanlarının bilmediği, milletvekillerinin bilmediği, parti meclisi üyelerinin bilmediği, yalnızca, sadece ve sadece sayın genel başkanın tek başına karar verdiği bir aday dayatması olursa bu seçenek o zaman 100 bin imzayla mümkündür. Geçen sefer aman parti zarar görmesin diye ses çıkarmadık, ama bu sefer beni hiçbir kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gönderemeyecek."