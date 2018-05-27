Muhammed Salah'ı Sakatlayan Sergio Ramos: Suçluluk Duymuyorum

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ı sakatlayan ve tepkileri üzerine çeken Real Madrid kaptanı Sergio Ramos sessizliğini bozdu.

Kiev'de oynanan müthiş finali Real Madrid 3-1 kazanırken maçın 30. dakikasında Salah'ın sakatlanarak oyundan çıkması İngiliz ekibinin bütün planlarını bozdu.

Mısırlı yıldızın Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunurken Real Madrid'in savunma oyuncusu Sergio Ramos da tepkilerden nasibini aldı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE BİZ ARKADAŞIZ"

Maç boyunca ıslıklanan Ramos'a taraflı tarafsız herkes tepki gösterirken İspanyol futbolcu Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ramos, "Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir. Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor Salah. Geçmiş olsun" dedi.

Yaşanan sakatlığın olmasını istemeyeceğini söyleyen Ramos, "Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum" ifadelerini kullandı.