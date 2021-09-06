Muğla Şube Müdürlüğü Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı 2. Durak Noktasının (Taksi Durağı) İşletmeciliği İhalesi

?Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan "Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki 2. Durak Noktasının (Taksi Durağı) İşletmeciliği işi" 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.

?Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan "Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki 2. Durak Noktasının (Taksi Durağı) İşletmeciliği işi" 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü ve artırım yöntemi ile ihale edilecektir.

Kaynak: Habermetre