Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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