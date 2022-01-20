Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi başta olmak üzere ilçenin değişik mahallelerinde, farklı zaman dilimlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 237 araç sorgulandı, 767 kişinin HES kodu ve GBT kontrolü yapıldı. 6 yoklama kaçağı ve 3 aranan kişinin yakalandığı denetimlerde, 6 sürücü ve izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye 60 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.