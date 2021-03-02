Muğla'da mesai saatleri yeniden düzenlendi
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Muğla'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:37
Muğla'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla'da, mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla'da, mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla'da uygulanmakta olan mesai saatlerinin bugünden geçerli olmak üzere; sabah: 09.00-12.30, öğleden sonra: 13.30-18.00 olarak uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında ( Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan personellerin ise idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanmasının vurgulandığı açıklamada, kurumların çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bazı kuruluşlar için özel kanun ve talimatla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına dair esasların ise Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklı olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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