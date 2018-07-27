Muğla'da Köpeğin Otomobile Bağlanarak Sürüklenmesi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek, tedaviye alındı.

Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerince sahibinden alınan yaralı köpeğin tedavisi, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde sürüyor.

Merkez sorumlusu Veteriner Emre Kangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın 5 yaşlarında, erkek ve kangal cinsi olduğunu söyledi.

Köpeğin sürüklenmeye bağlı vücudunun farklı yerlerinde değişik büyüklüklerde yaralanmalar bulunduğunu aktaran Kangal, "Yaralar zamanla çürüyecek ve yerine yeni deri oluşacak. Yaraların iyileşmesi yaklaşık iki hafta sürecektir. Tedavi süresince köpek barınakta kalacak. Rehabilitesinin ardından uygun bir kişi bulunursa sahiplendirilecek." diye konuştu.

Antalya-Fethiye karayolunda seyir halindeki 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan R.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlıya, 4 bin 252 lira idari para cezası uygulanmıştı.