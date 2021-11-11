Muğla'da fidanlar toprakla buluşturuldu

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Fethiye ile Köyceğiz ilçesinde binlerce fidan dikildi.

Fethiye'de 30 Temmuz'da orman yangını çıkan Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Eyüp Fırat, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, 5 bin fidan toprakla buluştu.

Fırat, gazetecilere, yaz aylarında Muğla'daki yangınlarında en az zarar gören ilçenin Fethiye olduğunu söyledi.

Fidan dikimi yapılan alanda az bir kayıp yaşandığını anlatan Fırat, "Bu alanı ağaçlandırıyoruz. Çocuklar da bize gönüllü olarak beraber. İnşallah çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, doğa harikası bir ilçede yeşil bir dünya olacaktır." dedi.

Fırat, tören kapsamında 5 bin fidanın toprakla buluştuğunu, fidan sıkıntısı olamadığını ağaç dikmeye devam edeceklerini kaydetti.

Köyceğiz

İlçeye bağlı Ağla Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve 15 gün süren orman yangınında zarar gören Çayhisar Mahallesi Kavacık mevkisinde yanan alanlara fidan dikildi.

Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan binlerce fidan Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturuldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan alanlarda Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Orman İşletme Müdürü Adem Acar, protokol ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Kaymakam Mustafa Maslak, yanan alanları elbirliği ile ağaçlandırarak eski haline kavuşturmak için çalışacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan da "Yangının çıkış anından itibaren tüm vatandaşlarımız canla başla mücadele ederek söndürülmesi için gayret gösterdiler. Şimdi de birlik ve dayanışma içerisinde bu alanları tekrar yeşertecek ve torunlarımıza emanet edeceğiz." diye konuştu.

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