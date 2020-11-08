Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

08.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:40
Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bora İrem Verit (34) yönetimindeki 48 RY 674 plakalı motosiklet, Ortaca-Dalyan kara yolu Meslek Yüksekokulu mevkisinde, Esma N'nin (15) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Verit ile Esma N. Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bora İrem Verit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Verit'in, Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapist olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

İlgili Haberler

İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber... Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber... Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Demet Evgar İkbal Gürpınar
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 20:40:31. #1.15#
title