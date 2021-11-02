Müge Anlı Vedat Alexander Şen kimdir? Müge Anlı'da Almanya'dan gelip ailesini arayan Vedat Alexander ailesini buldu mu?

Vedat Alexander Şen kimdir? Müge Anlı'da ailesini arayan Vedat Alexander kimdir, ailesini buldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

VEDAT ALEXANDER ŞEN KİMDİR?

20 Mayıs 1988 tarihinde İzmir Konak'ta Mersinli Camii'sinin önünde bulundu. Ablasıyla birlikte ailesini arıyor.

Ailesini bulmak isteyen Vedat Alexander Şen, 4 çocuk babası.

Alman adı Alexander Schlienbecker olan Vedat Şen'in biyolojik ailesi, iki çocuğu bir notla cami önüne bıraktı. Yeni adını öğrenmesinin üzerinden 1 yıl geçti. 30 Nisan 2020 tarihinden beri ise Türk adını kullanıyor.

VEDAT ALEXANDER ŞEN AİLESİNİ BULDU MU?

Vedat 2 yaşında Hülya 3 yaşında camiye terk edildi. 33 yıl önce İzmir'den Almanya'ya evlatlık verildi. Almanya'dan 33 yıl sonra ailesini aramaya geldi... Vedat'ın babası olduğunu iddia eden kişi canlı yayına bağlandı. Adil Bey, bu çocukların babası olduğunu açıkladı. Vedat Bey ne diyeceğini bilmediğini dile getirirken kendisinin 35 yaşında olduğunu babasının kaç yaşında olduğunu sordu. Adil Bey, Ankara Beypazarı'nda olduğunu, çocukları kendisinin bıraktığını, annesi ve abisi ile İzmir'e çalışmaya gittiğini, durumunun iyi olmadığını, hanımının da kendi teyzesinin kızı olduğunu, abisinin yanında kaldığını sonra eşinin çocukları alıp İzmir'e geldiğini söyledi. Adil Bey, sonra eşinin çocukları kendi üzerine bıraktığını, normalde çocukları eşi ile Mardin'e bıraktığını, eşinin ve çocuklarının Mardin'de abisinin evinin alt katında kaldığını, kendisinin de İzmir'de iş bulmak için bulunduğunu anlattı. Anne Fatma Hanım canlı yayında. Fatma Hanım, oğlunu gördüğüne çok mutlu olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Fatma Hanım, Türkçeyi az bildiğini, çocuğunu görünce tanıdığını, çok özlemiş olduğunu belirtti.

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VEDAT ŞEN OLAYI

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Gerçek annemin ismi Hatice Şen. Babamın ismi Metin Şen. Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış." dedi.

Schlienbeckeri, "Cami cemaati bizi ekonomik sıkıntılardan ötürü terk edildiğimizi belirten bir mektupla bulmuş. Karşıyaka'daki yetimhaneye yerleştirilmişiz. 14 Aralık 1988'de Rotary Kulübü aracılığıyla Almanya Worms'da yaşayan bir çifte evlatlık verildik" sözlerini kullandı.

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