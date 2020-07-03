Müftü Akkuş, sel bölgesini ziyaret etti Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, salı günü Gölova İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinden dolayı ilçede birtakım ziyaretlerde bulundu.

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, salı günü Gölova İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinden dolayı ilçede birtakım ziyaretlerde bulundu.

Müftü Akkuş ilk olarak İlçe Müftü Vekili Bayram Ceyhan'ı ziyaret etti. Akıncılar İlçe Müftüsü Osman Aluç'un da hazır bulunduğu ziyarette Müftü Vekili Ceyhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Akkuş, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek bir süre hasbihal etti.

Müftü Akkuş; "Şiddetli dolu yağışı sebebiyle ilçemizde birtakım hasarlar oluşmuş. Hamdolsun ki can kaybı yaşanmamış. Rabbim, daha büyük doğal afet ve felaketlerden bizleri korusun"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA