MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin düzenlenen törenle açıldığını duyurdu.

MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin düzenlenen törenle açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi; Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katıldığı törenle açıldı" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı