MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teslim oldu"
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

19.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:12
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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