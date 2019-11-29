MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

29.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:59

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA